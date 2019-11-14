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Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları...
6 saat önce
Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıWASHİNGTON(İHA)- Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:02 Kaynak: İHA
Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
WASHİNGTON(İHA)- Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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