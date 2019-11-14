Son Dakika Haberleri: Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları...
Son Dakika Güncel Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları... - Son Dakika

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları...

6 saat önce

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıWASHİNGTON(İHA)- Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

WASHİNGTON(İHA)- Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları...

Mevlüt Çavuşoğlu, Washington, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:02 Kaynak: İHA
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