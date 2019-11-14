Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları...

WASHİNGTON(İHA)- Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington 'da DEAŞ'le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

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