Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yalova'da
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yalova'da

3 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yalova'da Çavuşoğlu AK Parti İl Binasını ziyaret ettiYALOVA - AK Parti Yalova İl Teşkilatı ile buluşmak üzere Yalova'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yalova'ya özgü sabun çiçekleri ile karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yalova'da

Çavuşoğlu AK Parti İl Binasını ziyaret etti

YALOVA - AK Parti Yalova İl Teşkilatı ile buluşmak üzere Yalova'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yalova'ya özgü sabun çiçekleri ile karşılandı.

Yalova'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tigem Rizom Tatil Köyü'nde gerçekleştirilecek olan parti buluşması öncesinde Partinin İl Binasını ziyaret etti. Burada AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ile teşkilat mensupları tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu partililerin selfie çekilme tekliflerini de geri çevirmedi. Daha sonra partinin hatıra defterini de yazan Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar tarafından Yalova'ya özgü Sabun Çiçekleri hediye edildi. Buradan partililerle buluşacağı Rizom Tatil Köyüne geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada partililerle bir süre sohbet etti. Basına kapalı gerçekleşen programlarda gündeme yönelik değerlendirmelerin konuşulduğu öğrenildi. Bakan Çavuşoğlu ardından ilden ayrıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yalova'da

Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti, Yalova, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:26 Kaynak: İHA
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