Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki Terör Saldırısını Kınadı
28 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı
, Libya
'daki terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Libya'nın başkenti Trablus
'ta bugün meydana gelen ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanlığını hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyor, bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi. Türkiye
'nin, terörle mücadelede Libya halkı ve hükümetiyle dayanışmasını sürdüreceği vurgulandı. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:45 Kaynak: İHA
Asgari Ücretin Belirleneceği Kritik Toplantıya Kısa Bir Süre Kaldı! İşte Tüm Detaylar
Asgari Ücreti Belirleyecek Toplantı Başladı
Asgari Ücretle Çalışanlar Yapılan Zamdan Memnun! İşte İlk Yorumlar
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı