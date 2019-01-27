Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Moro Referandumu Memnuniyetle Karşıladı

Dışişleri Bakanlığı Moro Referandumu Memnuniyetle Karşıladı

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'in güneyinde yaşayan Müslüman Moro halkına geniş kapsamlı özerklik sağlanmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Moro Referandumu Memnuniyetle Karşıladı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'in güneyinde yaşayan Müslüman Moro halkına geniş kapsamlı özerklik sağlanmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filipinler'in güneyinde 'Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin kurulmasını öngören 'Bangsamoro Organik Yasası'na ilişkin olarak gerçekleştirilen referandumun açıklanan resmi sonuçlara göre bölge halkı tarafından kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bu gelişmenin bölgede on yıllardır süren çatışma ortamının sona erdirilerek nihai, adil ve kalıcı barışın tesisi bakımından büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Güney Filipinler Barış Süreci'ni dönüm noktasına ulaştıran bu sonuç için Filipinler hükümeti ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF/MİKC) ile diğer paydaşların sergiledikleri özverili çabaları takdirle karşılıyoruz. Türkiye, Filipinler hükümeti ve MILF'nin vardığı uzlaşma çerçevesinde 2014 yılında tesis edilen Bağımsız Silah Bırakma Organının (IDB) başkanlığını kuruluşundan bu yana yürütmüş ve Güney Filipinler Barış Süreci'ne etkin şekilde destek vermiştir. Barış Süreci'nin başarıyla sonuçlandırılmasına bundan sonra da katkıda bulunmayı sürdüreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:18 Kaynak: AA

Filipinler, Güncel
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