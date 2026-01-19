Dışişleri Bakanlığı'ndan İspanya'daki Tren Kazasına Taziye

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Cordoba vilayeti Adamuz kasabasında gece saatlerinde meydana gelen ve en az 39 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan kaza nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "İspanya'nın Adamuz kasabasında meydana gelen tren kazası sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.