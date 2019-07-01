Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "KKTC'nin Taşkent bölgesine bu gece (1 Temmuz) bir füzenin...
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "KKTC'nin Taşkent bölgesine bu gece (1 Temmuz) bir füzenin düşmesi sonucunda meydana gelen patlama ve yangın, yerleşim yerlerinin dışında meydana gelmesi nedeniyle can ve mal kaybına yol açmamıştır.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "KKTC'nin Taşkent bölgesine bu gece (1 Temmuz) bir füzenin düşmesi sonucunda meydana gelen patlama ve yangın, yerleşim yerlerinin dışında meydana gelmesi nedeniyle can ve mal kaybına yol açmamıştır. KKTC Hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hadise, KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:59 Kaynak: İHA
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