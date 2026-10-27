Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan’ın Yunan basınına mülakat verdiği iddialarına yalanlama - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan’ın Yunan basınına mülakat verdiği iddialarına yalanlama

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Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan’ın Yunan basınına mülakat verdiği iddialarına yalanlama
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasında değişikliğe gidildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Bakan Hakan Fidan'ın Yunan basınına mülakat vermediğini belirten Bakanlık, Brüksel'deki bir etkinlikte yaptığı açıklamaların bağlamından koparılarak çarpıtıldığını bildirdi. Türkiye'nin bölgedeki tutumunun değişmediği vurgulanan açıklamada, "Meşru hak ve menfaatlerimizi taviz vermeksizin korumaya devam edeceğiz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasıyla ilgili gündeme getirilen iddialara ilişkin, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerimizi taviz vermeksizin korumaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

“BAKAN FİDAN YUNAN BASININA MÜLAKAT VERMEDİ”

Bakanlık, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasıyla ilgili gündeme getirilen bazı iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bir siyasi parti genel başkanının açıklamalarına işaret edilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunanistan'da yayımlanan bir gazeteye mülakat vermediği vurgulandı.

Açıklamada, Bakan Fidan'ın Brüksel'de bir düşünce kuruluşunun düzenlediği etkinlikte verdiği yanıtların, çarpıtılmak ve bağlamından bütünüyle kopartılmak suretiyle, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasının siyasi polemiklere konu edildiği aktarıldı.

“EGE VE DOĞU AKDENİZ’DEKİ MEŞRU HAK VE MENFAATLERİMİZİ TAVİZ VERMEKSİZİN KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin görüşlerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye'nin tüm platformlarda, uluslararası hukuka uygun biçimde ve kararlılıkla savunduğu görüşlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerimizi taviz vermeksizin korumaya devam edeceğiz."

Dışişleri BakanlığıDoğu AkdenizHakan FidanBrükselTürkiyeEgeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • fightofgod29 fightofgod29:
    Kesin öyledir ne dediyseniz tersini yaptınız ve yapmaya da devam ediyorsunuz işin garibi makarnacılar da ısrarla inanıyor her denilene. 0 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    BEN ARTIK BU İKTİDARA VE HİÇBİR SİYASETÇİLERE GÜVENMİYORUM VE İNANIYORUM. "GAZZE KIRMIZI ÇİZGİMİZ" DEDİLER GAZZE YÜZDE SEKSEN İŞGAL EDİLDİ,"KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZ "DEDİLER KUDÜS İŞGAL EDİLDİ. SANKİ SAHADA FARKLI SENARYOLAR DÖNÜYOR,EKRANDA FARKLI SENARYOLAR DÖNÜYOR. SYONİSTLER YÖNETİYOR SANKİ BU ÜLKEYİ VE DÜNYAYI. VALLAHİ BİLLAHİ ARTIK ÖYLE DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan’ın Yunan basınına mülakat verdiği iddialarına yalanlama - Son Dakika
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