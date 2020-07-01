Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Ayasofya müze olarak kalsın" çağrısına yanıt verdi. Ayasofya'nın Türkiye'nin mülkiyetinde olduğunu belirten Aksoy, "Ayasofya, Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde iç işlerimizi ilgilendiren bir konudur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ayasofya, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye'nin mülkiyetindedir. Ayasofya üzerinde her türlü tasarruf yetkisi yine Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde iç işlerimizi ilgilendiren bir konudur" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının Ayasofya'nın statüsüne yönelik yaptığı açıklamayı hayretle karşıladıklarını belirterek, "Anayasa ve kanunlarımızla güvence altında olan din ve inanç özgürlüğünün tüm vatandaşlarımız için ayrım gözetmeksizin korunması doğrultusunda hükümetimizce sessiz devrim niteliğinde adımlar atılmıştır. Bu çerçevede, kültür ve tarihimizden gelen hoşgörü geleneği çerçevesinde Ayasofya dahil olmak üzere ayırt etmeksizin sahibi olduğumuz tüm kültürel varlıkları en titiz şekilde korumaktayız.

"AYASOFYA TÜRKİYE'NİN MÜLKİYETİNDEDİR"

Ayasofya'nın tarihi, kültürel ve manevi değerini de fethederek ülkemizin mülkiyetine aldığımız günden bu yana hassasiyetle yaşatıyoruz. Bu vesileyle sürekli tekrarlamak durumunda kaldığımız bir gerçeği bir kez daha hatırlatıyoruz. Ayasofya, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye'nin mülkiyetindedir. Ayasofya üzerinde her türlü tasarruf yetkisi yine Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde iç işlerimizi ilgilendiren bir konudur. Tabiatıyla herkes kendi düşüncesini söylemekte serbesttir. Ancak egemen haklarımız konusunda 'uyarıyoruz, dikte ediyoruz' üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Ayasofya'yı yaklaşık 100 yıldır müze olarak yönettiğini anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan inanç geleneklerine ve çeşitli tarihlere saygı sözünün örneği olarak, Türkiye hükümetini, Ayasofya'nın müze statüsünü devam ettirmeye ve burasının herkes için erişilebilirliğinin devamını sağlamaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İLK YANIT NUMAN KURTULMUŞ'TAN GELDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Pompeo'nun "Ayasofya müze olarak kalsın" çağrısına şu sözlerle yanıt verdi:

Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elindedir. Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 21:11 Kaynak: İHA

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