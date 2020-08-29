Dışişleri'nden, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen İslam düşmanı ırkçı bir sözde siyasetçi ile yandaşlarının Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin tahriklerini en ağır şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlık, İsveç'te meydana gelen Kuran-ı Kerim yakma provokasyonu hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen İslam düşmanı ırkçı bir sözde siyasetçi ile yandaşlarının Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin tahriklerini en ağır şekilde kınıyoruz. Söz konusu provokatif eylemler birlikte yaşama kültürüne ve Avrupa değerlerine de vurulmuş ağır bir darbedir. Avrupa'da yaşayan Müslümanlar son zamanlarda günlük yaşantılarında sistematik bir şekilde ayrımcı, ırkçı ve İslam karşıtı tutumlara maruz kalmaktadır. Kutsal Kitabımıza yönelik bu aşağılık eylem Müslümanların Avrupa'da maruz kaldıkları tehdidin geldiği boyutu gözler önüne sermesi bakımından ibret vericidir. İsveç makamlarının, Kuran-ı Kerim'e yönelik tahrik içeren gösteriye izin vermemesine ve sözde siyasetçiye ülkeye giriş yasağı koymasına rağmen 28 Ağustos'ta aşırı sağcı parti mensupları kışkırtıcı eylemlerde bulunmaktan geri kalmamışlardır. İsveç makamlarının, izinsiz gösteri yaparak, eylemcileri gözaltına alması doğru yönde atılmış bir adımdır. İsveç makamlarını, bundan sonraki süreçte de, ülkedeki Müslümanları provoke etmeye yönelik eylemlerde bulunanlara karşı gerekli her türlü tedbiri almaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.