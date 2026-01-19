Dışişleri'nden Karaçi Yangınına Taziye

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Karaçi kentinde bir alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta çıkan yangında yaşanan can kayıpları nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Karaçi şehrindeki bir alışveriş merkezinde 17 Ocak 2026 tarihinde başlayan yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." denildi.
