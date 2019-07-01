Son Dakika Haberleri: Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan füze açıklaması
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Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan füze açıklaması

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "KKTC'nin Taşkent bölgesine bu gece (1 Temmuz) bir füzenin düşmesi sonucunda meydana gelen patlama ve yangın, yerleşim yerlerinin dışında meydana gelmesi nedeniyle can ve mal kaybına yol açmamıştır.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan füze açıklaması, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "KKTC'nin Taşkent bölgesine bu gece (1 Temmuz) bir füzenin düşmesi sonucunda meydana gelen patlama ve yangın, yerleşim yerlerinin dışında meydana gelmesi nedeniyle can ve mal kaybına yol açmamıştır. KKTC Hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hadise, KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:05 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Taşkent, Güncel
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