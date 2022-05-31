DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan "sağlık çalışanlarının hakları" açıklaması

Akdeniz Üniversitesi A Blok önünde toplanan sendika üyeleri

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun açıklaması DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: "Sağlık emekçileri olarak hakkımız olanı istiyoruz"

ANTALYA ( AA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sağlık çalışanlarının haklarını almak için mücadele ettiklerini ifade etti.

Çerkezoğlu, Dev Sağlık-İş Sendikasınca Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin bahçesinde düzenlenen basın açıklamasında yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Güvenlikten, tekniğe, temizlik hizmetinden, tüm sağlık çalışanlarına kadar sağlık kuruluşlarında çalışan tüm emekçiler için toplandıklarını belirten Çerkezoğlu, "Sağlık emekçileri olarak 7 gün 24 saat hastanelerde alnımızın teriyle çalışıyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. Sağlık hizmeti bir ekip hizmetidir." dedi.

Sağlık çalışanlarının hayat kurtardığına işaret eden Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"Sağlık hizmeti üretirken dün de bugün de yarın da hakların kazanımı için omuz omuza yan yana bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız. Bütün dünya ve Türkiye'de pandemi ile mücadelede tedbir amaçlı herkes evinde otururken, bizler sağlık emekçileri olarak en ön safta yer aldık. Biz 7 gün 24 saat çalıştığımız bu hastanelerde haklarımızı almak istiyoruz."

Çerkezoğlu, konuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan ile de görüşeceklerini sözlerine ekledi.