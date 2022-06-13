DİSK'ten "asgari ücret arttırılsın" talebi - Son Dakika
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DİSK'ten "asgari ücret arttırılsın" talebi

13.06.2022 13:06

İstanbul'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, zamların durdurulması ve asgari ücrete zam yapılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

İstanbul'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, zamların durdurulması ve asgari ücrete zam yapılması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Beyoğlu'ndaki İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, zamların durdurulmasını ve ücretlerin artırılmasını istediklerini söyledi.

Enflasyon nedeniyle maaşların azaldığını, bu yüzden asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasını talep ettiklerini anlatan Çerkezoğlu, asgari ücrete yılda dört kez zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Çerkezoğlu, taşeron işçiliğin de kaldırılmasını ve işçilerin kadrolu olması gerektiğini belirtti.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

DİSK'ten asgari ücret arttırılsın talebi
DİSK'ten asgari ücret arttırılsın talebi
DİSK'ten asgari ücret arttırılsın talebi
DİSK'ten asgari ücret arttırılsın talebi

YORUMLAR
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Arzu Çerkezoğlu: Başta Asgari Ücret Olmak Üzere Tüm Ücretler Artırılmalıdır Arzu Çerkezoğlu: Başta Asgari Ücret Olmak Üzere Tüm Ücretler Artırılmalıdır
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİSK'ten 'asgari ücret arttırılsın' talebi - Son Dakika

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