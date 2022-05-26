DİSKİ ekipleri arızayı giderirken vatandaşları susuz bırakmadı - Son Dakika
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DİSKİ ekipleri arızayı giderirken vatandaşları susuz bırakmadı

26.05.2022 14:37
DİSKİ ekipleri arızayı giderirken vatandaşları susuz bırakmadı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, isale hattı tahliye vanasındaki çelik boruda oluşan arızayı kentte su kesintisi yaşanmadan giderdi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, isale hattı tahliye vanasındaki çelik boruda oluşan arızayı kentte su kesintisi yaşanmadan giderdi.

Ekipler, Eğil ilçesinin Yatır Mahallesi sınırlarında yer alan isale hattının 18'inci kilometresinde bulunan tahliye vanasında yer alan çelik boruda oluşan arızayı kısa sürede onardı.

Onarım esnasında su kesintisi yaşanmaması için Diyarbakır merkezde DİSKİ'ye ait olan su depolarının tamamen dolu olması sağlandı.

Gece su akışı kesilirken 08.50 itibarıyla tamamlanan çalışmalarda, 4 tahliye vanası açılarak 6 bin metreküp ham su boşaltıldı. İşlemin ardından ekiplerce arızanın giderilmesiyle bölgeye yeniden su verildi.

Çalışmaları inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, DİSKİ'nin, bu tarz oluşan arızalara anında müdahale etme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Onarım çalışmalarında yer alarak emek veren ekibi tebrik eden Tutşi, şunları kaydetti:

"DİSKİ, Diyarbakır'da sorumlu olduğu alanda yer alan her hanede. Bu nedenle vatandaşların içme suyu konusunda mağdur edilmemesi birinci önceliğimiz. Mesai arkadaşlarımla birlikte çalışma motivasyonumuz vatandaşlarımıza 24 saat kesintisiz içme suyu sağlamaktır. Bu sorumluluk ve vizyonla bundan sonra da kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerimizde çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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