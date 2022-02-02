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DİSKİ kanalizasyon hatlarını temizliyor - Son Dakika

DİSKİ kanalizasyon hatlarını temizliyor

02.02.2022 13:26
DİSKİ kanalizasyon hatlarını temizliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması yapıyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve ilçelerde alt yapıda sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlardan gelen ihbarları çözüme kavuşturan ekipler, tıkanan kanalizasyon sistemlerini vidanjör ve personelin müdahalesiyle açarak, yeniden aktif hale getiriyor.

Ekipler, temizlik çalışmalarında çıkarılan atıkları bertaraf edilmesi için araçlarla Büyükşehir Belediyesi Çöp Depolama Sahasına götürüyor.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİSKİ kanalizasyon hatlarını temizliyor - Son Dakika


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