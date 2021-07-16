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İSTANBUL-DİYABET HASTALARINA UYARI: BAYRAMDA KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜNE DİKKAT - Son Dakika

İSTANBUL-DİYABET HASTALARINA UYARI: BAYRAMDA KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜNE DİKKAT

16 Temmuz 2021 Cuma 11:20

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Cafer Kaya, Kurban Bayramı'nda sıkça yaşanan protein ve yağdan zengin bir beslenme programının diyabet hastaları açısından riskli olduğunu belirtti.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Cafer Kaya, Kurban Bayramı'nda sıkça yaşanan protein ve yağdan zengin bir beslenme programının diyabet hastaları açısından riskli olduğunu belirtti. Kaya, "Protein ve yağ oranı, karbonhidrat miktarını geçtiğinde insülin tedavisinin etkisi artar. Buna bağlı olarak görülecek hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) komaya neden olabilir" dedi.

Rutin beslenme programında yer alması gereken yağ, protein ve karbonhidrat oranlarında Kurban Bayramı döneminde bir değişiklik olduğunu belirten Emsey Hospital Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Cafer Kaya, diyabet hastalarını uyardı. Oranlardaki dengesizliğin diyabet hastaları tarafından kullanılan insülin tedavisini olumsuz etkileyeceğini ifade eden Uzm. Dr. Cafer Kaya, "İnsülin etkisinde artış nedeniyle hastada hipoglisemik koma durumu bile görülebilir. Kurbanda protein ve yağ tüketirken karbonhidrat da alıp beslenmeyi dengelemelisiniz. Aksi bir durumda kalp ve damar hastalıklarıyla karşı karşıya kalırsınız, koroner arter hastalık riski 7 ila 10 kat artar" uyarısında bulundu.

Dr. Cafer Kaya, "Yeni tanı diyabet hastalığı bayramda ciddi düzeyde arttığını hatırlatmak gerekir. Bu nedenle şeker hastalığı belirtilerini hissederseniz vakit kaybetmeden endokrinoloji uzmanına görünmenizde fayda var" dedi.

'BOL SU, YEMEK SONRASI YARIM SAAT YÜRÜYÜŞ'

Diyabet hastalarının şeker oranlarını dengelemek adını alacakları önlemleri de hatırlatan Uzm. Dr. Cafer Kaya, 'Bol bol su tüketmelerini öneriyoruz. Bol miktarda su tükettiğinizde şeker oranlarınızda bir düşüş gerçekleşir. Su kan şekeri ayarlanması çok önemli bir kaynak. Aynı zamanda fazla gıda alımını kaçırdığınız zaman egzersizle de bu durumu dengelemelisiniz. Yemeklerden 15 dakika sonra başlamak üzere bir yarım saatlik tempolu bir yürüyüşü tavsiye ederiz. Bu şekildeki bir egzersizin pratikte 400-500'e kadar çıkan kan şekerlerini 200'ün altına kadar çekilebildiğini göreceksiniz' diye konuştu.

'KAN ŞEKERİ 1100'E KADAR ÇIKAN HASTALARIMIZI BİLE GÖRDÜK'

Acillerdeki hasta sayısında özellikle bayramın ilk 2 günü en az 3-4 kat artış görüldüğüne de dikkat çeken Uzm. Dr. Kaya, 'Bayramlarda diyabet hastalarının kan şekeri yüksekliği görülüyor. Özellikle diyabet hastalarının şeker oranlarında ciddi oynamalar görülüyor. Bu durum kişide hayati risklere dahi yol açar. İnsülin direnci görülebilir. Yüksek kaloriye bağlı kan şekeri yüksekliği görülür. Kandaki toksik maddelerin artışından dolayı insülin reseptörlerinde ciddi bir direnç gelir. İnsülin tedavisine cevap alınamaz, bu nedenle örneğin kan şekeri 1100'e kadar çıkan hastalarımızı bile gördük. Çok ciddi kan şekerlerinde yükselmeler oluyor ne yazık ki rekor seviyelerde kan şekeri yüksekliklerini görebiliyoruz. Bu çok üzücü bir durum olduğundan lütfen bayramınızı kabusa çevirmemek ve bayramı acillerde geçirmemek için yerken iki kere düşünün" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-DİYABET HASTALARINA UYARI: BAYRAMDA KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜNE DİKKAT
İSTANBUL-DİYABET HASTALARINA UYARI: BAYRAMDA KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜNE DİKKAT
İSTANBUL-DİYABET HASTALARINA UYARI: BAYRAMDA KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜNE DİKKAT
İSTANBUL-DİYABET HASTALARINA UYARI: BAYRAMDA KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜNE DİKKAT
İSTANBUL-DİYABET HASTALARINA UYARI: BAYRAMDA KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜNE DİKKAT
İSTANBUL-DİYABET HASTALARINA UYARI: BAYRAMDA KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜNE DİKKAT
İSTANBUL-DİYABET HASTALARINA UYARI: BAYRAMDA KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜNE DİKKAT
İSTANBUL-DİYABET HASTALARINA UYARI: BAYRAMDA KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜNE DİKKAT

Kurban Bayramı, Endokrinoloji, Metabolizma, kan şekeri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-DİYABET HASTALARINA UYARI: BAYRAMDA KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜNE DİKKAT - Son Dakika


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