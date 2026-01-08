Diyadin\'de Sokak Hayvanlarına Kar Tünelleri

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan yoğun kar ve dondurucu soğuklar, sokak hayvanları için yaşamı zorlaştırırken örnek bir davranış dikkat çekti.

İlçede duyarlı vatandaşlar tarafından kardan yapılan barınaklar, hayvanlara adeta sığınak oldu. Soğuktan korunmaları için özenle hazırlanan kar tünellerinin içinde tavuklar ve bir kedi güvenli şekilde barınırken, bu görüntüler yürekleri ısıttı. Barınakların içerisine saman serilerek hayvanların zeminden gelen soğuğa karşı korunması da sağlandı.

Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede, sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini vurgulayan bu örnek davranış, çevredeki vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Yapılan bu küçük ama anlamlı dokunuş, zor kış günlerinde hayvanlar için büyük bir fark oluşturdu.

Yetkililer ve hayvanseverler, benzer duyarlılıkların artmasının sokak hayvanlarının hayatta kalmasında önemli rol oynadığını belirterek, herkesin imkanı ölçüsünde destek olabileceğini ifade etti. - AĞRI