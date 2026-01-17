Diyanet Başkan Yardımcısı Erzurum'da Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti - Son Dakika
Yerel

Diyanet Başkan Yardımcısı Erzurum'da Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

17.01.2026 09:30
Dr. Hüseyin Hazırlar, Erzurum'daki Kur'an kurslarında hafızlarla buluştu ve önemli konuşmalar yaptı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Dr. Hüseyin Hazırlar, Yenişehir Yatılı Kız Kur'an Kursu'nu ve Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz'ını ziyaret etti.

"1001 Hatim Dua Programı" için Erzurum'da bulunan DİB Başkan Yardımcısı Dr. Hazırlar, İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü ile beraber; Palandöken İlçe Müftülüğü'ne bağlı Yenişehir Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan öğrencilerle buluştu. Burada hafızlarla hasbihal eden Başkan Yardımcısı Dr. Hazırlar, öğrencilere yönelik hafızlığın önemine dair bir konuşma yaptı. Başkan Yardımcısı Hazırlar, Kur'an kursu öğreticileriyle yaptığı toplantının ardından ziyaretini tamamladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, daha sonra Ebubekir Efendi Daru'l Huffaz'ını ziyaret etti. "1001 Hatim Dua Programı" için Erzurum'da bulunan DİB Başkan Yardımcısı Dr. Hazırlar, vatandaşların hafızlıklarını ikmal ettikleri Daru'l Huffaz'da incelemelerde bulundu, hafızlarla hasbihal etti. Başkan Yardımcısı Hazırlar'a İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
