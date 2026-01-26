Diyanet Başkanı Arpaguş\'tan Gençlere Uyarı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Uyuşturucu illeti, sanal kumar bataklığı, akran zorbalığı, alkol ve fuhuş gibi kötülükler, gençlerimizi ve aile yapımızı tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 45. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, "Hizmetlerinin Etkinliği ve Sahaya Yansıması" başlığıyla Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un katılımıyla Antalya'da başladı.

Müftülerin o şehrin manevi önderi, gönül doktoru ve kimsesizlerin sığınağı olduğunu belirten Arpaguş, "Müftü, şehrinde bir yetimin başı okşanmıyorsa, bir genç çaresizlik içinde kıvranıyorsa, bir aile dağılmanın eşiğindeyse bunun sızısını yüreğinin en derin yerinde hisseden ve bunlara çareler arayan kimsedir." değerlendirmesini yaptı.

Başkan Arpaguş, toplantının "Hizmetlerin Etkinliği ve Sahaya Yansıması" başlığına ilişkin değerlendirme yaparak, "Neden bu başlığı seçtik? Çünkü hazırladığımız strateji ve projeler, yazdığımız raporlar, yayınladığımız eserler, gönderdiğimiz talimatlar, şayet sahada bir karşılık bulmuyorsa bir insanın hayatına dokunmuyorsa bir yaraya merhem olmuyorsa sorunumuz var demektir. Hülasa geçtiğimiz günlerde birim amirleri toplantımızda da ifade ettiğimiz üzere, 'Ankara'daki strateji, Anadolu'da pratiğe dönüşmüyorsa Anadolu'daki sorun Ankara'da çözülmüyorsa eksik kalmışız demektir.' Amacımız, evrak üzerinde mükemmellik aramak değildir, gönüller üzerinde ne kadar tesir edebiliyoruz onu hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

"İrşat faaliyetlerimiz çarşıya, pazara, sokağa eve ışık tutabilmelidir"

Toplantıda dört gün boyunca 12 farklı oturum düzenleneceğini aktaran Arpaguş, minberlerin, kürsülerin ve kursların, sadece namaz ve ders vakitlerine sıkışmış mekanlar olamayacağını belirtti.

Arpaguş, hutbelerin, yaygın din eğitimi ve vaaz-irşat faaliyetlerinin hayatın tam kalbine dokunması ve çarşıya, pazara, sokağa, eve ışık tutabilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Gençlerimiz, bizim geleceğimiz, en büyük imkanımız ve en hassas emanetimizdir. Bugün gençlerimiz, modern çağın getirdiği kimlik bunalımları, inanç problemleri ve nihilizm, deizm gibi akımların kıskacındadır. Onlara yaklaşırken yargılayan değil anlayan, dışlayan değil kucaklayan, mahkum eden değil, ikna eden bir dil kullanmak mecburiyetindeyiz." açıklamasını yaptı.

"Gençlerimizin sorunlarını geçiştiremeyiz"

Kur'an kurslarından gençlik merkezlerine kadar her alanda, Hz. Peygamber'in kuşatıcı üslubunun hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Arpaguş, "Gençlerimizin sorularını geçiştiremeyiz, onların dünyasına girmeli, dertleriyle dertlenmeli ve onlara güvenilir bir liman olduğumuzu hissettirmeliyiz: Hikmetle, güzel öğütle, en güzel yöntemlerle." ifadelerine yer verdi.

Arpaguş, toplantının en hayati başlıklarından bir tanesinin fetva hizmetleri olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünün insanı, sadece 'haram' veya 'helal' denilmesini değil, bunun hikmetini ve gerekçesini de duymak istemekte. Fetva geleneğimiz ve sahih dini bilgi üretimimiz, vatandaşımızın zihnindeki sorulara, 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.' nebevi düsturuyla, hikmetli ve ikna edici cevaplar sunmalı, günümüz inanç problemlerine ışık tutmalı ve dini konulardaki bilgi dezenformasyonu karşısında zamanında ve yerinde toplumu aydınlatmalıdır."

"Artık kürsüler sadece camilerde değil sosyal medya mecralarındadır"

"Dini Yayın Hizmetleri ve Kurumsal Tanıtım" oturumlarında, dijital çağda var olmanın stratejilerinin ele alınacağını aktaran Arpaguş, "Artık kürsüler sadece camilerde değil, televizyonlarda, cep telefonlarında, tabletlerde ve sosyal medya mecralarındadır. Eğer biz hakikati o mecralarda en güçlü şekilde dile getiremezsek, batıl o boşluğu yalan ve iftiralarla dolduruyor. Bilgi kirliliğinin zihinleri işgal ettiği bu çağda, 'Sözün en güzelini söylemek' ve doğru dini bilginin dijital dünyadaki temsilcisi olmak zorundayız." görüşüne yer verdi.

"Hac ve Umre hizmetlerimiz, müminlerin kardeşlik buluşmasıdır"

Arpaguş, Akademi Hizmetleri oturumunda mesleki ve hizmet içi eğitim programlarıyla akademi merkezlerinden mezun olan personelin sahadaki etkisinin konuşulacağını aktararak, bir diğer oturumun ise Kur'an-ı Kerim yarışmaları olduğunu belirtti.

Bu yarışmaların sadece güzel seslerin yarıştığı bir platform olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Arpaguş, "Kur'an'ın mesajının toplumun gündemine taşınması olarak değerlendirilmelidir. Uluslararası boyutuyla, İslam dünyasındaki kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren ve ülkemizin dini hizmetlerdeki öncü rolünü pekiştiren stratejik bir adım olarak görülmektedir." ifadesini kullandı.

Arpaguş, sorumluluklarının sınırları aştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hac ve Umre hizmetlerimiz, sadece bir seyahat organizasyonu değil, müminlerin kardeşlik buluşmasıdır. Bu ibadetin öncesinde ve sonrasında irşat boyutunu ve manevi etkisini artırmak ve daha yukarlara çekmek zorundayız. Yeryüzünde iyiliğin egemen olması için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Mazlumun, mağdurun, kimsesizin umudu olan vakıf hizmetlerini, 'Veren el ile alan el arasındaki o nezaket köprüsünü' yıpratmadan ve yıkmadan daha da büyütmeli, sağlamlaştırmalıyız."

"Sanal kumar bataklığı, gençlerimizi ve aile yapımızı tehdit ediyor"

Başkan Arpaguş, toplumda derin kırılmalar yaşandığına dikkati çekti.

Bunlara ilişkin değerlendirmeler yapan Arpaguş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uyuşturucu illeti, sanal kumar bataklığı, akran zorbalığı, alkol ve fuhuş gibi kötülükler, gençlerimizi ve aile yapımızı tehdit ediyor. Bununla birlikte, din sosuyla sunulan misyonerlik faaliyetleri ve sapkın akımlar, inancımıza ve değerlerimize saldırıyor. Bizler, bu tehlikeler karşısında sessiz kalamayız. Minberden sadece namazı anlatmak yetmez; kumarın yuvaları nasıl yıktığını, uyuşturucunun gençliği nasıl çürüttüğünü de haykırmak zorundayız. Sahada, sokakta, kahvehanede, okulda; kısacası hayatın her alanında aktif olmak, İslam'ın nurunu arayanlara rehberlik etmek, bizim asli vazifemizdir. Unutmayalım ki, İslam güneşinin dokunmadığı tek bir hane, Kur'an'ın rahmetinin ulaşmadığı tek bir gönül kalmayıncaya kadar durmak, dinlenmek bize haramdır."

"Milletimizin kalbini kazanmada daha fazla gayret göstermeliyiz"

Arpaguş, düzenlenen bu toplantıların eksikliklerin görülmesi ve safların sıklaştırılması için yapıldığının altını çizdi.

"Toplumu bilinçlendirmek istiyorsan önce kalpleri kazan anlayışıyla, önce birbirimizin kalbini, sonra da milletimizin kalbini kazanmada daha fazla gayret göstermeliyiz. Sizlerin gayreti, samimiyeti ve fedakarlığı bu milletin manevi geleceğinin en büyük teminatıdır." ifadelerini kullanan Arpaguş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler bu ülkenin en ücra köşelerinde, dünyanın dört bir yanında görevlisi olan büyük bir teşkilatız. Bugün din hizmeti adına çok büyük imkanlara sahibiz. Eğer bu imkanları hakkıyla değerlendirir, aşkla, heyecanla çalışmaya devam edersek Yüce Allah bizlere daha fazla imkan ve fırsat bahşedecektir."

Toplantının açılışına, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Ahmet İshak Demir, Hüseyin Hazırlar, Hafiz Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca ile Başkanlığın üst düzey yöneticileri katıldı.