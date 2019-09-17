Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kardeşlik köprüleri kurdunuz, muhabbet kaleleri inşa ettiniz"

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "2019 Vekaletle Kurban Programı Gönüllü Buluşması"nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gönüllülerin gittikleri yerlerde bu milletin büyüklüğü ve cömertliğini tanıtmanın gönüllü elçiliğini yaptıklarını ifade ederek, "Kardeşlik köprüleri kurdunuz, muhabbet kaleleri inşa ettiniz" dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TDV'nin "2019 Vekaletle Kurban Programı Gönüllü Buluşması"na katıldı. TDV Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, TDV'nin Vekaletle Kurban Programı kapsamında dünyanın çeşitli bölgelerine giden gönüllülere hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Sevinmek, sevindirenlerin hakkıdır fehvasınca mahzun gönüllerin sevinci olmak için, Kurban bayramını mazlum ve muhtaçlarla yaşamayı tercih ettiniz. Elbette bu sıradan bir tercih değildir. Bilakis büyük bir inancın, ahlakın ve idealin neticesidir" diye konuştu.



İyilik ve yardımlaşmayla ilgili ayetleri hatırlatan Erbaş, "Bizler, insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturuyoruz. İyiliğin yaygınlaşması ve kötülüğün def'i için çabalıyoruz. Takvada ve iyilikte yardımlaşıyoruz. Bu ayetleri kalbimize ve aklımıza rehber kılarak milletimizle bütün yeryüzü arasında yardımlaşma köprüleri kurmak için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.



"Yalnız değilsiniz, biz kardeşiz, mesajını ulaştırdınız"



TDV gönüllülerinin gittikleri yerlere sadece kurban hisselerini ulaştırmadıklarını, aynı zamanda milletin büyüklüğünü ve cömertliğini tanıtmanın gönüllü elçiliğini yaptıklarını belirten Erbaş, şunları aktardı:



"Hayırsever milletimizin dua ve desteğiyle kilometrelerce uzaktaki kardeşlerimize halkımızın emanetlerini ve selamını ulaştırdık. Kardeşlik köprüleri kurdunuz, muhabbet kaleleri inşa ettiniz. Yetimin başını okşayan şefkat eli, muhtacın ihtiyacını gideren yardım eli oldunuz. Dualarında her daim Türkiye olan kardeşlerimize, yalnız olmadıklarını hissettirmek için yollara düştünüz. Kurbanımızı paylaşıp yolumuzu gözleyen kardeşlerimizle yakınlaşmak için çıktığınız bu iyilik ve hayır yolculuğunda mahzun gönüllere 'yalnız değilsiniz, biz kardeşiz' mesajını ulaştırdınız. Mesafe tanımaksızın sevgi ve muhabbetle, 'dünyayı iyilik değiştirecek' şiarıyla çıktığınız bu yolda kurban emanetlerini kardeşlerimizle paylaştınız."



"19 milyon ihtiyaç sahibine ulaşıldı"



Erbaş, 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplam 453 bin 560 hisse kurbanı İslam dininin usul ve esaslarına göre keserek yaklaşık 19 milyon ihtiyaç sahibine dağıtıldığını söyledi. Türkiye'de 424 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülkenin 423 bölgesinde mazlum, mağdur ve muhtaçlara kurban eti ulaştırdıklarını ifade eden Erbaş, "Yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi birbirine yakınlaştıran Kurban ibadeti sayesinde Yemen'den Bangladeş'e, Moğolistan'dan Guyana'ya, bu yıl ilk özgür bayramlarını kutlayan Bangsamoro gibi adını bile duymadığımız ülkelerde hiç görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize insanlığın vicdanını temsil eden gönüllülerimizle birlikte hayırsever halkımızın yardım elini uzattık, elhamdülillah" şeklinde konuştu.



TDV'nin Vekaletle Kurban Kesim Programı'na kurbanını bağışlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Erbaş, "Tüm bağışçılarımıza, diyanet teşkilatımızın fedakar mensuplarına, yurt dışında ülkemizi en güzel şekilde temsil eden görevli ve gönüllülerimize, hayırsever milletimizin her ferdine sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Erbaş, konuşmasının ardından tüm TDV gönüllülerini ve yardım götürülen 7 kıtayı temsilen 7 gönüllüye teşekkür belgesi verdi. Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Dr. Burhan İşliyen ile başkanlığın ve Türkiye Diyanet Vakfının üst düzey yöneticileri de katıldı. - ANKARA