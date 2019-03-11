Son Dakika Haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kötülüklerle En İyi ve En Doğru Mücadele İyiliğin Yaygınlaşması İçin...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kötülüklerle En İyi ve En Doğru Mücadele İyiliğin Yaygınlaşması İçin...

1 saat önce

-Toplantıdan detaylar -Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TDV Genel Merkezi Konferans Salonu'nda "5.

-Toplantıdan detaylar
- Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TDV Genel Merkezi Konferans Salonu'nda "5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı'" tanıtım toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:56 Kaynak: AA

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
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