Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kötülüklerle En İyi ve En Doğru Mücadele İyiliğin Yaygınlaşması İçin...
1 saat önce
-Toplantıdan detaylar -Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TDV Genel Merkezi Konferans Salonu'nda "5.
-Toplantıdan detaylar
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Başkanı ve Türkiye
Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TDV Genel Merkezi Konferans Salonu'nda "5. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı'" tanıtım toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:56 Kaynak: AA
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