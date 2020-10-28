Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı - Son Dakika

Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı

28.10.2020 21:01
Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Lefkoşa'da Diyanet İşleri Başkanlığı Lefkoşa Din Hizmetleri Müşavirliğine bağlı Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Lefkoşa'da Diyanet İşleri Başkanlığı Lefkoşa Din Hizmetleri Müşavirliğine bağlı Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Erbaş'ı Din İşleri Başkan Vekili Fahrettin Öğdü ve din görevlileri karşıladı. Öğdü'den çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erbaş, daha sonra beraberindeki heyetle Hala Sultan Camii'ne geçti.

Erbaş, burada Diyanet İşleri Başkanlığı Lefkoşa Din Hizmetleri Müşavirliğine bağlı yapılan Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezi'nin (HAGEM) açılışını gerçekleştirdi. Erbaş, yaptığı açıklamada HAGEM'in hayırlı olmasını dileyerek, "Hazreti Muhammed Mustafa'nın doğum günü olan bugün açılışını yapıyoruz. Cenab-ı Hak, burada nice güzel gençlerin kendi yolunda yetişmesini, Hazreti Peygambere hakkıyla ümmet olmayı bizlere nasip eylesin" dedi.

Merkezi gezerek yetkililerden bilgi alan Erbaş, daha sonra eşi Seher Erbaş'la birlikte Hala Sultan Camii bahçesine fidan dikti. Başkan Erbaş, ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vakıflar İdaresi'ni ziyaret etti. Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen ile Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim Berten'le görüşen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gökmen ve Berten'in Mevlidi Kandilini tebrik etti. Erbaş, Mevlidi Nebi Haftası dolaysısıyla 6-8 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu düzenleyeceklerini ifade ederek, Mevlid-i Nebi Özel Programını da Hala Sultan Camii'de gerçekleştireceklerini söyledi.

Vakıf hizmetlerinin önemine değinen Erbaş, "Sizlerin burada yaptığınız faaliyetler çok önemli ve değerli. 1956'dan bu tarafa vakıf hizmetlerini devam etmiş olması da Kıbrıs açısından çok önemli. Çalışmalarınız inşallah hayırlara vesile olsun" dedi.

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen ise ziyaretten dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür etti. Erbaş, ayrıca Vakıflar İdaresi bünyesinde gönüllü olarak faaliyet yapan gençlerin Mevlid Kandili dolayısıyla açtıkları standı ziyaret etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençler de Başkan Erbaş'a Mevlid Kandil için özel hazırladıkları cezeryelerden ikram ettiler.

(ME-ÖZ-Y)

(iha)

Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı
Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı
Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı
Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı
Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı
Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı
Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı
Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı
Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı
Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı
Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı
Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı
Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı
Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı
Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı
Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı
Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Lefkoşa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Erbaş, Lefkoşa'da Hala Sultan Cami Aile ve Gençlik Merkezinin açılışını yaptı - Son Dakika

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