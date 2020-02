Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 'Sigarayı Bırakma Günü'nde konuştu - Son Dakika

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü sebebiyle, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansa katıldı. Erbaş, "Sigaraya haram diyoruz ama delillerimiz var. Düşünebiliyor musunuz Dünya'da her yıl 8 milyon insanı öldüren bir madde var. Sadece Türkiye'de 100 bini aşkın insan ölüyor. Maide suresi 32, 'Kim ki yer yüzünde, inancı, mezhebi dini ne olursa olsun bir kimseyi öldürürse haksız yere, bütün insanları öldürmüş gibi olur' diyor ayette. Sadece 100 bin kişiyi öldüren bir madde için bu katildir, katletmek de haramdır demek zor bir şey mi?" dedi.

Sağlık Bilimleri Ünivetsitesi, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi, Hekimbaşı Mustafa Behçet Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Mustafa Aydın, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Ak Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan katıldı.

"SİGARAYA HARAM DİYORUZ AMA DELİLLERİMİZ VAR. DÜNYA'DA HER YIL 8 MİLYON İNSANI ÖLDÜREN BİR MADDE VAR"

Konferansta konuşan Erbaş, "Can almaya devam eden sigara, dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 'nün dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin sigaradan dolayı hayatını kaybettiğine, diğer bir ifadeyle sigaranın her dört saniyede bir kişiyi öldürdüğüne dair açıklaması durumun vahametini gözler önüne sermektedir. Sigaraya haram diyoruz ama delillerimiz var. Düşünebiliyor musunuz Dünya'da her yıl 8 milyon insanı öldüren bir madde var. Sadece Türkiye'de 100 bini aşkın insan ölüyor. Maide suresi 32, 'Kim ki yer yüzünde, inancı, inancı, mezhebi dini ne olursa olsun bir kimseyi öldürürse haksız yere, bütün insanları öldürmüş gibi olur' diyor ayette. Sadece 100 bin kişiyi öldüren bir madde için bu katildir, katletmek de haramdır demek zor bir şey mi?" dedi.

Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü;

"Diğer taraftan, sigaranın sadece insan sağlığına çeşitli zararlar vermekle kalmayıp aynı zamanda aile bütçesine ve ülke ekonomisine de büyük oranda zarar verdiği bilinen bir gerçektir. Müslümanın hayatını etkileyen her meselede olduğu gibi sigara konusunda da yüce dinimiz İslam'ın bu meseleye yaklaşımı önem arz etmektedir"

"TÜTÜN ASRIN FELAKETİDİR"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise,

Tütün asrın felaketidir. Ama bu felaketti insanlar isteyerek, para vererek satın alıyor. İnsan sağlığına bu kadar zarar veren ikinci bir ürün yok. Hiçbir bir bomba insanları bu kadar canından etmedi. Nagazaki 'ye Hiroşima'ya atılan bombaları insanlar satın almadı. İnsanlar, çocuklarına çikolata, hediye almak yerine zehir satın alıyorlar. Sigara ağaçları yok ediyor. Ormanları yakmakla birlikte, kağıdı için ağaç kesiliyor. Korona virüs olayı gibi olaylarda insanlar ürperiyor. Sigara insanın kliniğini bir anda bozmadığı için insanlar zevk ala ala ölüyor. Sadece ülkemizde her yıl 100 binden fazla insan sigaradan ölüyor. Çok çekiyor insanlar. Rahat ölemiyorlar ölmek de kolay değil" diye konuştu.

Program sonunda Sağlık Bilimleri Üniversitesi adına, Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a onur ödülü ve tablo hediye edildi.