Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çığ şehidine taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çığ şehidine taziye ziyareti - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çığ şehidine taziye ziyareti

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çığ şehidine taziye ziyareti, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Erbaş, ilçeye bağlı Avşarlı Mahallesi'nde şehidin babaevini ziyaret etti. Erbaş, burada baba Ali Deniz, şehidin kardeşleri ve yakınlarıyla görüşerek kendilerine başsağlığı diledi. Erbaş, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.

Erbaş, yaptığı konuşmada, Mesut Deniz'in üzerilerine çığ düşen kardeşlerini kurtarmak için mücadele ederken şehit olduğunu belirtti.

Şehitlere rahmet ve yaralılara şifalar dileyen Erbaş, şunları ifade etti:

"Bizim milletimiz böyle. Gözünü kırpmadan yardıma koşma noktasında, kardeşlerini kurtarma noktasında büyük bir ruha sahip. Vatanını kurtarma noktasında, düşmanla mücadele etme, vatanına, bayrağına, ezanına, namusuna sahip çıkma noktasında ulu ve yüce bir ruha sahip. İşte o yüce ruha sahip kardeşlerimizden biri de şehit Mesut kardeşimiz. Allah ona rahmet eylesin. Babasına, kardeşlerine ve yakınlarına, milletimize sabırlar ihsan eylesin. Onlar hepimizin yavrusu, hepimizin kardeşi. Yok birbirimizden farkımız. Dolayısıyla ateş hepimizin ocağına düşüyor. Bu acıyı biz paylaşmak için buradayız. Cenabıhak rahmet eylesin."

Erbaş, şehidin babası Ali Deniz'e, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mesut Deniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı
Uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun, biletini erken saate aldırdığı ortaya çıktı İdlib'deki saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Demir yaşadıklarını anlattı Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
18:31 Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 19:14:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çığ şehidine taziye ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]