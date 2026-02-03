Diyanet'ten Değerler Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Diyanet'ten Değerler Eğitimi

Diyanet\'ten Değerler Eğitimi
03.02.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet, öğrencilere yönelik Değerler Eğitimi programları düzenledi; milli ve manevi değerler vurgulandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, manevi danışmanlar ve gençlik koordinatörleri aracılığıyla örgün eğitimlerine devam eden öğrencilere yönelik 'Değerler Eğitimi' programları gerçekleştirildi.

Bilecik İl Müftülüğü koordinesinde okullarda düzenlenen programlarda, öğrencilerle bir araya gelen hocalar, öğretmenlerle birlikte samimi sohbetler yaparak belirlenen eğitim programı çerçevesinde dersler işledi. Gerçekleştirilen buluşmalarda öğrencilerin merak ettikleri sorular cevaplandırılırken, milli ve manevi değerlerin genç nesillere aktarılması hedeflendi.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Bu programlarla, öğrencilerin milli ve manevi değerlerle buluşmaları, bilinçli ve erdemli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması amaçlanmaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilecik, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet'ten Değerler Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Ünal Aysal’ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:56
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
Milli atletler saç saça baş başa kavga etti
09:54
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
08:19
Altında ibre tersine döndü
Altında ibre tersine döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 10:11:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Diyanet'ten Değerler Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.