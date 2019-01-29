Son Dakika Haberleri: Diyanetin "Fetvalar" Kitabı Yayımlandı

Diyanetin "Fetvalar" Kitabı Yayımlandı

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca vatandaşların doğru dini bilgiye kolayca ulaşabilmeleri amacıyla hazırlanan "Fetvalar" kitabının yayımlandığı bildirildi.

Diyanetin
Diyanet İşleri Başkanlığınca vatandaşların doğru dini bilgiye kolayca ulaşabilmeleri amacıyla hazırlanan "Fetvalar" kitabının yayımlandığı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Din İşleri Yüksek Kurulunca, Kurulun eskiden beri ilmihal ile fıkhi konulara ilişkin verdiği fetvalar kitap haline getirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatı ile halkın doğru dini bilgiye kolayca ulaşabilmesi amacıyla hazırlanan kitap, Kurul tarafından verilen fetvaların hüküm, üslup ve delilleri bakımından ele alınarak, gerekli güncellemelerle yeniden yazılmasıyla ortaya çıktı.

Kitapta, ilmihal konularının yanı sıra halkın ihtiyaç duyabileceği itikad, taharet, namaz, zekat ve sadaka-i fıtır, helaller ve haramlar ile sosyal hayat gibi konular yer aldı.

Kitapta herkesi ilgilendiren genel hükümleri içeren fetvalar ile hastalık, özür gibi özel durumlarla ilgili hükümler de yer alıyor.

Vatandaşların eserden daha kolay yararlanabilmesi için yer yer fetvalar arası atıflar yapılarak, bazı kavram ile kelimelerin yer aldığı bir indeks hazırlandı.

Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri ile uzman ve uzman yardımcılarının uzun ve titiz çalışmaları sonunda hazırlanan eserde, bin 31 fetvaya yer veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:10 Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kargoları Elden Ele Savurarak Yükleyen 5 Kurye, Görüntüleri Sosyal Medyaya Düşünce İşinden Oldu İsrail, Kenevir İhracatı İçin Harekete Geçti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Trump'ın Danışmanı Arasında Suriye Zirvesi Hastaneye Kaldırılan Yalçın Menteş'in Doktorundan Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 19:51:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyanetin "Fetvalar" Kitabı Yayımlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]