Diyarbakır Adliyesinde kan bağışı - Son Dakika

Diyarbakır Adliyesinde kan bağışı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir depremi ve pandemi dolayısıyla oluşan kan ihtiyacına destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir depremi ve pandemi dolayısıyla oluşan kan ihtiyacına destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır Adliyesi ana hizmet binasında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak kan bağış noktası kuruldu. Diyarbakır Adliyesinde oluşturulan kan alma merkezine hakim, cumhuriyet savcıları ve personeller yoğun ilgi gösterdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'a, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi tarafından göstermiş oldukları hassasiyet ve destekler dolayısıyla plaket verildi.

Son Dakika

Biden "Gerekirse ordu devreye girer" demişti! Trump'a yakın isimden "Beyaz Saray'ı bırakmayacak" iddiası: Yakıp kül eder

Manchester United Cristiano Ronaldo için menajeri Jorge Mendes'e teklif yaptı

Kremlin Sözcüsü Erdoğan ile Putin'in anlaştığını açıkladı: Türk gözlem merkezi Dağlık Karabağ dışında olacak

Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz

Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! İç savaşın eşiğindeki Ermenistan'da Savunma Bakanlığı Sözcüsü istifa etti

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da kutlu gün: 28 yıl sonra cuma namazı kılındı

Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu

Sancak verme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komandolara yaptığı konuşma tüyleri diken diken etti