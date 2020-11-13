Diyarbakır Adliyesinde kan bağışı - Son Dakika

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir depremi ve pandemi dolayısıyla oluşan kan ihtiyacına destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır Adliyesi ana hizmet binasında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak kan bağış noktası kuruldu.
Diyarbakır Adliyesinde oluşturulan kan alma merkezine hakim, cumhuriyet savcıları ve personeller yoğun ilgi gösterdi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz'a, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi tarafından göstermiş oldukları hassasiyet ve destekler dolayısıyla plaket verildi.
- Kaynak: AA
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