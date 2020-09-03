Diyarbakır annelerine Kayseri'den destek - Son Dakika

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine, birinci yılında Kayseri'deki anneler destek verdi.

Erciyes Kadın Platformu üyesi kadınlar Bürüngüz Camisi önünde bir araya gelerek ellerinde "Çocuklarımızı istiyoruz", "Anaların sessiz çığlıkları vicdanlarınıza sesleniyor" yazılı pankart taşıdı.

Platform adına konuşan Necla Ceren, Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelerin eyleminin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlattı.

Bugüne kadar 16 gencin güvenlik güçlerine teslim olarak annelerine, ailelerine kavuştuğunu belirten Ceren, şunları kaydetti:

"HDP teşkilatlarında kandırılarak dağa kaçırılan gençlerimizden üç yüzden fazlası da ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Ailelerine kavuşan gençlere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, Mazlumder Kayseri Şubesi ve Erciyes Kadın Platformu olarak bizim de bizzat Diyarbakır'a giderek ve Kayseri'deki eylemlerimizle desteklediğimiz evlatlarına kavuşma eyleminin üzerinden bir yıl geçen Diyarbakır annelerini saygıyla selamlıyoruz, torununa kavuşan Hacire anne ve evlatlarına kavuşan annelere göz aydınlığı diliyoruz. Evlatlarına kavuşmak için eyleme devam eden cefakar annelere de selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Annelerin evlatlarına kavuşması için tüm yetkilileri sonuç alıcı sıkı tedbirler almaya ve uygulamaya davet ediyoruz."