Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

18.05.2022 15:37
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 989'uncu gününde sürdü.

3 yıl önce 21 yaşındayken dağa götürülen oğlu Mehmet için Şanlıurfa'dan gelen anne Mahide Arslan ile baba Müslüm Arslan da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluna kavuşmak amacıyla oturma eylemine katıldığını söyledi.

Oğlundan haber alamadığını belirten Arslan, "Neredesin yavrum, seni kandırıp kaçırdılar. Buraya senin için geldim. Hangi kapıyı çaldıysam yüzüme kapandı. Ben bittim artık. Televizyonda gördüğüm eyleme katılmak istedim." dedi.

Baba Arslan ise oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü belirterek, "HDP binasının önünde arkadaşları görünce ben de geldim. Oğlum sana sesleniyorum, dön gel gittiğin yer anne ve babandan daha mı kıymetli? Neyimiz eksikti, ne diye gittin? Bak ne hallere düştük." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Son Dakika


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