Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annesinden HDP'lilere "Evladımı neden getirmiyorsunuz" tepkisi
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Diyarbakır annesinden HDP'lilere "Evladımı neden getirmiyorsunuz" tepkisi

51 dakika önce

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren bir anne, binadan çıkan partililere "Oğlumu neden getirmiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Diyarbakır annesinden HDP'lilere

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren bir anne, binadan çıkan partililere "Oğlumu neden getirmiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Dağa kaçırılan Oğlu Azat Akkoyun için oturma eylemi yapan annelerden Remziye Akkoyun, HDP il binasından çıkan HDP milletvekilleri ve partililere tepki göstererek çantasını fırlattı.

Bunun üzerine araya giren güvenlik güçleri, Akkoyun'u sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan dağa kaçırılan oğlu Ramazan Üçdağ için oturma eylemi yapan anne Remziye Tosun ise il binasından çıkan HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları'na, "Allah'tan korkmuyor musunuz, çocuklarımızı neden getirmiyorsunuz? Merhamet sizde yok mu? Sonuna kadar direneceğiz, alacağız çocuklarımızı." diyerek tepki gösterdi.

Farisoğulları, bu sırada kendisini çeken gazetecilere, "Arkadaşlar partiden çıkıyoruz, partiden." dedi.

Sanatçıların annelere destek ziyareti sırasında ise bir anne HDP'li Bismil Belediye Meclis üyesi Gülşen Özer'e tepki gösterdi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:32 Kaynak: AA
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