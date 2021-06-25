Diyarbakır Bağlar Belediyesince çöp ev temizlendi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi ekipleri bir evde biriken çöpleri temizledi.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler sağlıklı bir çevre ve steril koşullarının sağlanması için ilçedeki temizlik faaliyetlerini sürdürerek şikayet konusu olan yapılardaki görüntü kirliliğini de ortadan kaldırıyor.

5 Nisan Mahallesi 831. Sokakta bulunan harabe yapının çöp yığınına gelerek yaydığı kötü koku ve görüntü kirliliği nedeniyle kendilerini rahatsız ettiğini belirten vatandaşlar, mahalleye ziyarette bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na durumu bildirdi.

Beyoğlu, yaşlı bir kadının tek başına yaşadığı evin temizlenerek steril hale getirilmesi için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi.

Yapının içerisini temizlemek için çalışma başlatan ekipler, çöpleri toplayarak imha edilmek üzere kaldırdı.

Vatandaşlar, Bağlar Belediyesine teşekkür etti.