Üye Girişi
DİYARBAKIR BAĞLAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI - Son Dakika

DİYARBAKIR BAĞLAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI

19.11.2021 12:27

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 8 binanın yıkımına başlandı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 8 binanın yıkımına başlandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Kaynartepe Mahallesi riskli alan ilan edildi. Kentsel dönüşüm için ilk resmi adım atıldı dedi.

Yıkım törenine; Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Şerif Aydın ile çok sayıda kurum müdürü katıldı. Vali Karaloğlu, 26 Eylül 2020'de Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan kararname ile Kaynartepe Mahallesi'nin riskli alan ilan edildiğini hatırlattı. Karaloğlu, Kentsel dönüşüm için ilk resmi adım, bölgenin riskli alan ilan edilmesi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız, Büyükşehir ve Bağlar belediyemiz ortak çalışma başlattık dedi.

'100 VATANDAŞIMIZLA ANLAŞTIK'

Bölgedeki ilk fazın 54 dönümlük olduğunu belirten Vali Karaloğlu, Bu bölgede öncellikle hak sahiplerinin tespiti için bir çalışma yapıldı. Bölgede 375 binada 1365 hak sahibi tespiti yapıldı daha sonra Bağlar Belediyesi bir yer tahsisi yaparak kentsel dönüşüm ofisi oluşturuldu sonra da vatandaşlarımızla görüşmelere geçildi. Bugüne kadar 602 hak sahibi ile görüşme gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 vatandaşımızla anlaştık, tokalaştık fakat bugün tapu devrini gerçekleştirdiğimiz, ödemelerini yaptığımız 8 binamızı yıkarak, bölgede fiilen kentsel dönüşümü başlattık. Helalleşiyoruz, tapu kamuya geçmiş oluyor. İki modelimiz var. Bugün her şeyi tamamlanan tapu devri yapılan 8 binamızı yıkacağız diye konuştu.

'İTFAİYE VE AMBULANS GİREMİYOR'

Vali Karaloğlu, Bağlar'da imarı olmadan, mühendislik hizmeti alınmadan, vatandaşın kendi kendine oluşturduğu, sokağı ve caddesi olmayan hatta itfaiye ile ambulansın giremediği yer olduğuna dikkat çekerek Buraya yapacağımız yeni mahalle ile gerçekten insani koşulları yükselmiş; parkıyla bahçesiyle sosyal donatısıyla evlerinin kalitesiyle yeni bir cazibe merkezi oluşacak. Sadece burada değil Diyarbakır'ın başka noktalarında da kentsel dönüşüm çalışması sürüyor. Bugün burada 8 konut yıkacağız ama bir tanesine tek makine sokabiliyoruz. Diğerleri mahallelerin arasında makine bile girmiyor. Elle kazmayla kürekle küsküyle yıkacağız. Hiç sorun değil. Önemli olan bir an önce bölgeyi dönüştürebilmek. Çok hızla çalışıyoruz dedi.

BAŞKAN BEYOĞLU TOKİ YENİ KONUTLAR YAPACAK

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında bulunan 375 yapı ile 1358 bağımsız birimin yıkılmasıyla TOKİ'nin yeni konutlar yapacağını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da 2,5 yıldır bizim emek verdiğimiz, çaba gösterdiğimiz Bağlar'ımızda kentsel dönüşümün elzem olduğunu ciddi bir şekilde çalışmalar yaptık. Bu yapıların hiçbiri oturulmaya uygun yerler değil. Bugün yıkımına başlıyoruz. En geç 1-2 yıl zarfında kullanılamaz yerler; çok modern, geniş kaldırımlarıyla parklarıyla lüks binalarıyla güzide Bağlar halkımızın hak ettiği en nezih ve temiz yerler olacak diye konuştu.

DİYARBAKIR BAĞLAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI
DİYARBAKIR BAĞLAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI
DİYARBAKIR BAĞLAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI
DİYARBAKIR BAĞLAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI
DİYARBAKIR BAĞLAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI
DİYARBAKIR BAĞLAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI
DİYARBAKIR BAĞLAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI
DİYARBAKIR BAĞLAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI
DİYARBAKIR BAĞLAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI
DİYARBAKIR BAĞLAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI
DİYARBAKIR BAĞLAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Münir Karaloğlu, geri dönüşüm, Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR BAĞLAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı 12:49 Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu 12:33 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı 12:02 Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor 11:33 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi 11:16 Döviz bürosunda çalışan şahıs, 3 milyonluk soygun gerçekleştirdi Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak 10:43 Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak
09:57 "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı 09:14 Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı

Son Dakika Haberleri
12:48 Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı
12:45 Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi!
12:32 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu
12:22 Kıvanç Tatlıtuğ: Çok güzel bir duygu, ismini henüz düşünmedik
12:18 ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor
12:11 AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 50+1 gündemimizde yok
11:42 Bu ninnilerde danalar kovulmuyor, seviliyor: Sertap Erener'den 12 ninnilik albüm
11:41 Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi
11:32 Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor
11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti
Müslüme'nin acı haberini alan annesinin ağıtları yürek yaktı Müslüme'nin acı haberini alan annesinin ağıtları yürek yaktı         
12:57
Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi! Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi!         
12:45
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi Teşkilat'ın 23. bölümünde satranç sahnesi akıllara Squid Game dizisini getirdi         
11:42
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler 56 internet sitesine erişim engeli geliyor! İşte o siteler         
10:54
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Bulgaristan'da ortaya atılan iddialar karışıklık yarattı! Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağırılıp nota verildi Bulgaristan'da ortaya atılan iddialar karışıklık yarattı! Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağırılıp nota verildi         
00:38
Erdoğan'ın isim vermeden yüklendiği Bakan Lütfi Elvan'ın istifasını sunacağı öne sürüldü Erdoğan'ın isim vermeden yüklendiği Bakan Lütfi Elvan'ın istifasını sunacağı öne sürüldü         
20:30
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak TFF tarafından erişim engeli kapıda! Artık Süper Lig'i korsan izlemek mümkün olmayacak         
18:02
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 13:02:25. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR BAĞLAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement