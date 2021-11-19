DİYARBAKIR BAĞLAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLADI - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 8 binanın yıkımına başlandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Kaynartepe Mahallesi riskli alan ilan edildi. Kentsel dönüşüm için ilk resmi adım atıldı dedi.

Yıkım törenine; Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Şerif Aydın ile çok sayıda kurum müdürü katıldı. Vali Karaloğlu, 26 Eylül 2020'de Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan kararname ile Kaynartepe Mahallesi'nin riskli alan ilan edildiğini hatırlattı. Karaloğlu, Kentsel dönüşüm için ilk resmi adım, bölgenin riskli alan ilan edilmesi başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız, Büyükşehir ve Bağlar belediyemiz ortak çalışma başlattık dedi.

'100 VATANDAŞIMIZLA ANLAŞTIK'

Bölgedeki ilk fazın 54 dönümlük olduğunu belirten Vali Karaloğlu, Bu bölgede öncellikle hak sahiplerinin tespiti için bir çalışma yapıldı. Bölgede 375 binada 1365 hak sahibi tespiti yapıldı daha sonra Bağlar Belediyesi bir yer tahsisi yaparak kentsel dönüşüm ofisi oluşturuldu sonra da vatandaşlarımızla görüşmelere geçildi. Bugüne kadar 602 hak sahibi ile görüşme gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 vatandaşımızla anlaştık, tokalaştık fakat bugün tapu devrini gerçekleştirdiğimiz, ödemelerini yaptığımız 8 binamızı yıkarak, bölgede fiilen kentsel dönüşümü başlattık. Helalleşiyoruz, tapu kamuya geçmiş oluyor. İki modelimiz var. Bugün her şeyi tamamlanan tapu devri yapılan 8 binamızı yıkacağız diye konuştu.

'İTFAİYE VE AMBULANS GİREMİYOR'

Vali Karaloğlu, Bağlar'da imarı olmadan, mühendislik hizmeti alınmadan, vatandaşın kendi kendine oluşturduğu, sokağı ve caddesi olmayan hatta itfaiye ile ambulansın giremediği yer olduğuna dikkat çekerek Buraya yapacağımız yeni mahalle ile gerçekten insani koşulları yükselmiş; parkıyla bahçesiyle sosyal donatısıyla evlerinin kalitesiyle yeni bir cazibe merkezi oluşacak. Sadece burada değil Diyarbakır'ın başka noktalarında da kentsel dönüşüm çalışması sürüyor. Bugün burada 8 konut yıkacağız ama bir tanesine tek makine sokabiliyoruz. Diğerleri mahallelerin arasında makine bile girmiyor. Elle kazmayla kürekle küsküyle yıkacağız. Hiç sorun değil. Önemli olan bir an önce bölgeyi dönüştürebilmek. Çok hızla çalışıyoruz dedi.

BAŞKAN BEYOĞLU TOKİ YENİ KONUTLAR YAPACAK

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında bulunan 375 yapı ile 1358 bağımsız birimin yıkılmasıyla TOKİ'nin yeni konutlar yapacağını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da 2,5 yıldır bizim emek verdiğimiz, çaba gösterdiğimiz Bağlar'ımızda kentsel dönüşümün elzem olduğunu ciddi bir şekilde çalışmalar yaptık. Bu yapıların hiçbiri oturulmaya uygun yerler değil. Bugün yıkımına başlıyoruz. En geç 1-2 yıl zarfında kullanılamaz yerler; çok modern, geniş kaldırımlarıyla parklarıyla lüks binalarıyla güzide Bağlar halkımızın hak ettiği en nezih ve temiz yerler olacak diye konuştu.