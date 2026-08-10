Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde yeni Meclis Başkan Vekili Evin Yelboğa oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde yeni Meclis Başkan Vekili Evin Yelboğa oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde yeni Meclis Başkan Vekili Evin Yelboğa oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde istifa eden Doğan Hatun’un yerine Evin Yelboğa, Meclis Birinci Başkan Vekili seçildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ilk oturumu, Meclis Toplantı Salonu’nda Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumda, daha önce Meclis 1. Başkan Vekili olarak görev yapan Doğan Hatun’un istifası üzerine yeni başkan vekili seçimi yapıldı.

SEÇİM KAPALI ZARF USULÜYLE YAPILDI 

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 29 Temmuz tarihli yazısına istinaden gündeme alınan seçim, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. maddesi hükümleri gereğince kapalı zarf usulüyle gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde yeni Meclis Başkan Vekili Evin Yelboğa oldu

Tasnif heyeti tarafından sandıktan çıkan zarfların sayılması ve oyların sayılmasının ardından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Üyesi Evin Yelboğa, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekilliği görevine seçildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde yeni Meclis Başkan Vekili Evin Yelboğa oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Doğan Hatun, Diyarbakır, DEM Parti, Seçim, Son Dakika

Son Dakika Diyarbakır Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde yeni Meclis Başkan Vekili Evin Yelboğa oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Korkusuz Korkak Korkusuz Korkak:
    şaredariya bajare mezin a amede :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu

01:53
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
01:34
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye
Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye
01:09
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
00:25
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de
"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
00:10
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 03:24:14. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde yeni Meclis Başkan Vekili Evin Yelboğa oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.