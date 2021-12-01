Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kurslarında engelliler meslek öğreniyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin açtığı kurslarda engelliler meslek öğreniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca Sümerpark Ortak Yaşam Alanında düzenlenen kurslar sayesinde engelliler meslek öğrenerek hayata tutunuyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, İŞKUR ile ortaklaşa düzenlediği çeşitli kurslar sayesinde engelliler hem meslek öğretiyor hem de gelir elde ediyor.

Engelli bireylere ihtiyaç talebine göre ücretsiz servis imkanı da sunan Büyükşehir Belediyesinin kurslarından son bir yılda farklı alanlarda 750 engelli faydalandı.

Kursiyerlerden yüzde 40 görme engelli Fırat İslamoğlu, kursun engellilerin rehabilitasyonuna büyük katkı sunduğunu söyledi.

Kurstan önce evde adeta hapis hayatını yaşadığını belirten İslamoğlu, çalışmalar sayesinde sosyalleştiğini belirtti.

Tığ örücülüğü kursunun hayatına renk kattığını belirten İslamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kadar iyi olabileceğimi ummuyordum ama deneyerek geliştirerek daha da iyi yerlere gelmeyi düşünüyorum. Hiçbir zaman engelliyim diye içe kapanmasınlar, sürekli mücadele etsinler. Engellere takılmadan hayata tutunmak gerekiyor."