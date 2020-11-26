DİYARBAKIR - 1 haftada 532 kilogram esrar ele geçirildi, 19 zanlı tutuklandı - Son Dakika

DİYARBAKIR - 1 haftada 532 kilogram esrar ele geçirildi, 19 zanlı tutuklandı

26.11.2020 12:01

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 532 kilo 279 gram esrar ele geçirildi, 19 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 532 kilo 279 gram esrar ele geçirildi, 19 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesi, sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi, terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlamasının engellenmesi için 16-25 Kasım'da düzenlenen 7 operasyonda, 525 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 6 zanlı yakalandı.

Merkez Bağlar ilçesi başta olmak üzere merkez ve dış ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 49 farklı operasyonda da 7 kilo 179 gram esrar, 329 gram metamfetamin, 48,93 gram eroin, 3,50 gram kokain, 47 uyuşturucu hap ele geçirildi, 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR - 1 haftada 532 kilogram esrar ele geçirildi, 19 zanlı tutuklandı
DİYARBAKIR - 1 haftada 532 kilogram esrar ele geçirildi, 19 zanlı tutuklandı
DİYARBAKIR - 1 haftada 532 kilogram esrar ele geçirildi, 19 zanlı tutuklandı
DİYARBAKIR - 1 haftada 532 kilogram esrar ele geçirildi, 19 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Diyarbakır, Esrar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - 1 haftada 532 kilogram esrar ele geçirildi, 19 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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