Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Diyarbakır'da 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

51 dakika önce

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da 2 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Kocaköy ilçesine bağlı Bozbağlar Köyü sınırları içerisinde Jandarma Özel Harekat timleriyle düzenlenen operasyonda, dün bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada, Zinarin Berxwedan kod adlı Hacire Yılmaz ve Zilan Torhildan kod adlı Suzan Çelik adlı teröristler, üzerlerinde bulunan 9 milimetre çapında 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 76 fişek, 4 el bombası ve birçok örgütsel doküman ile birlikte etkisiz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:46 Kaynak: AA

Kocaköy, Diyarbakır, PKK, Güncel
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