2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki otomobilde bulunan O.B.'nin yaralanmasıyla ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 şüpheli tespit edildi. Adreslerine düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
