Diyarbakır'da 2023'e kadar 40 bin dönüm sert kabuklu meyve bahçesi oluşturulması hedefleniyor - Son Dakika

Diyarbakır'da 2023'e kadar 40 bin dönüm sert kabuklu meyve bahçesi oluşturulması hedefleniyor

15.04.2021 17:49

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, 2023'e kadar 40 bin dönümlük sert kabuklu meyve bahçesi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, 2023'e kadar 40 bin dönümlük sert kabuklu meyve bahçesi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Ekinciler Mahallesi'nde ceviz aşılayan Karaloğlu, ilde 2021'in "Sert Kabuklu Meyveler Yılı" ilan edildiğini belirtti.

Projeyle özellikle ilin kuzey ilçelerinde ceviz, badem ve fıstık meyvesiyle ilgili vatandaşlara destek verme çalışması başlattıklarını ifade eden Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak 10 bin ceviz kalem aşısı ihale ettiklerini aktardı.

Karaloğlu, "Bugün ceviz aşılamayı tamamladık. Bu yıl, 28 bin fıstık ve Diyarbakır'da ilk kez kestane aşısı da yapacağız. Kulp ilçesinde tespit edilen kestane ağaçlarından alınan kalemlerle kestane aşısı yapmış olacağız. 2023'e geldiğimizde bölgemizde 40 bin dönümlük sert kabuklu meyve bahçesinin olmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Belediye olarak sert kabuklu meyvelerin yanı sıra tarım ve hayvancılık alanlarında da kırsaldaki vatandaşın gelirini artıracak birçok faaliyete imza attıklarını dile getiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın mevsimi, toprağı, tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerine uygundur. Kent olarak üretmeye ve çeşitlerimizi zenginleştirmeye devam edeceğiz. Ceviz, fıstık ve badem konusu özellikle kuzey ilçelerimiz için önemlidir. Bu ürünlerin önümüzdeki dönem Diyarbakır için tarımda en önemli girdilerinden birisi olması için çabamız var. Bugün yaptığımız aşıların meyveye durmasını ve çiftçimiz için bol kazançlı olmasını temenni ediyorum."

Aşılama programına, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve çiftçiler de katıldı.

Diyarbakır'da 2023'e kadar 40 bin dönüm sert kabuklu meyve bahçesi oluşturulması hedefleniyor
Diyarbakır'da 2023'e kadar 40 bin dönüm sert kabuklu meyve bahçesi oluşturulması hedefleniyor
Diyarbakır'da 2023'e kadar 40 bin dönüm sert kabuklu meyve bahçesi oluşturulması hedefleniyor
Diyarbakır'da 2023'e kadar 40 bin dönüm sert kabuklu meyve bahçesi oluşturulması hedefleniyor

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 2023'e kadar 40 bin dönüm sert kabuklu meyve bahçesi oluşturulması hedefleniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması: İtibarsızlaştırma çabası içinde bulunmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması: İtibarsızlaştırma çabası içinde bulunmak en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti Rusya'dan ABD'nin yaptırım kararına ilk tepki: Bedelini ödeteceğiz Rusya'dan ABD'nin yaptırım kararına ilk tepki: Bedelini ödeteceğiz Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu

Son Dakika Haberleri
16:57 1 günde 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da durum vahim! Aynı yatakta iki hasta tedavi ediliyor
16:53 Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu
16:44 "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" çağrısı yapan sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
16:16 Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
15:54 Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum
15:51 Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
15:46 Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti
15:36 Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
15:32 İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Koronavirüs aşısına gitmeyenlerin sayısı çok olunca çözümü iki koli yumurtada buldular Koronavirüs aşısına gitmeyenlerin sayısı çok olunca çözümü iki koli yumurtada buldular         
19:07
Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı Beşiktaş'tan KAP açıklaması geldi! Abdullah Avcı'ya ödenecek tazminat dudak uçuklattı         
18:44
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Talihsiz adamın otobüsün tekerleğinin altında 160 metre sürüklendiği feci görüntüler ortaya çıktı Talihsiz adamın otobüsün tekerleğinin altında 160 metre sürüklendiği feci görüntüler ortaya çıktı         
17:09
Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu         
16:54
Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor         
16:13
Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti         
15:51
Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi         
15:06
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu         
14:10
Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı         
14:06
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:33
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi         
11:36
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 19:18:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da 2023'e kadar 40 bin dönüm sert kabuklu meyve bahçesi oluşturulması hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei