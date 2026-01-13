Diyarbakır'da 28 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Diyarbakır'da 28 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır\'da 28 Kilo Esrar Ele Geçirildi
13.01.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, uyuşturucu operasyonlarında 28 kilo esrar ve 11 şüpheliyi yakaladı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 28 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon gerçekleştirildi. 12 olay meydana gelirken, 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 28 kilo esrar ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Diyarbakır'da 28 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na operasyon: 6’sı asker 20 şüpheli gözaltında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon: 6'sı asker 20 şüpheli gözaltında
İstanbul’da kar alarmı İşte yağışın etkisini artıracağı saat İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
09:03
Fener taraftarını sevindiren görüntü ’’Transfer bitti’’ yorumları yapılıyor
Fener taraftarını sevindiren görüntü! ''Transfer bitti'' yorumları yapılıyor
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
08:34
Taraftarlar havalara uçacak Fenerbahçe’ye resmen piyango vurdu
Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu
08:17
Emeklilere müjde Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor
08:16
Operasyon sinyali mi ABD’nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı
Operasyon sinyali mi? ABD'nin İran çağrısı ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 09:48:41. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 28 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.