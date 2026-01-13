Diyarbakır\'da 28 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 28 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon gerçekleştirildi. 12 olay meydana gelirken, 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 28 kilo esrar ele geçirildi. - DİYARBAKIR
