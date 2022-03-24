Diyarbakır'da 3 yılda 401 metruk yapı belediye ekiplerince yıkıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 3 yılda 401 metruk yapı belediye ekiplerince yıkıldı

24.03.2022 16:03
Diyarbakır'da 3 yılda 401 metruk yapı belediye ekiplerince yıkıldı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesince son 3 yılda ilçedeki 401 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesince son 3 yılda ilçedeki 401 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çarpık kentleşmenin fazla olduğu ilçe olarak dikkati çeken Bağlar'da, çeşitli nedenlerle zamanla kullanılamaz hale gelerek çevredeki vatandaşlar için can ve mal riski oluşturacak seviyeye gelen eski yapılarla mücadele ediliyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla oluşturulan "Yapı Kontrol" ekipleri, tespit çalışmalarının ardından yıkımları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, 1994-2019 yılları arasında 76 metruk yapının yıkımı gerçekleştirilirken, belediyedeki görev değişiminin ardından 2019 yılından itibaren 401 yapı yıkıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yapıların çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve zararlı alışkanlıkları bulunan kişilerin mekanı haline gelmesiyle risk oluşturduğunu belirtti.

Metruk yapıların çok ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Mühendislik hizmeti almayan çok yapı var. Birçoğu malikleri tarafından çeşitli nedenlerle terk edilmiş ve zamanla hem çökme tehlikesi oluşacak seviyeye gelmiş hem de madde bağımlılığı başta olmak üzere çeşitli zararlı alışkanlıkları olan gençlerin meskeni haline gelmiştir. Bunlarla ilgili ciddi bir mücadele yürütüyoruz. Gerek kendi tespitlerimiz gerekse vatandaşlardan ve muhtarlarımızdan gelen talepler oluyor. İşin bir de emniyet ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı boyutu var. Hepsini hızlı bir şekilde değerlendirerek zaman kaybı yaşamadan aldığımız encümen kararlarıyla yıkımları gerçekleştiriyoruz. 3 yılda büyük başarı gösterdik."

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Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 3 yılda 401 metruk yapı belediye ekiplerince yıkıldı - Son Dakika


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