DİYARBAKIR'DA 8 KATLI BİNAYA DÜŞEN YILDIRIM HASARA NEDEN OLDU - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA 8 KATLI BİNAYA DÜŞEN YILDIRIM HASARA NEDEN OLDU

16.05.2022 18:39

DİYARBAKIR'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte 8 katlı bir binanın damına isabet eden yıldırım hasara neden oldu.

DİYARBAKIR'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte 8 katlı bir binanın damına isabet eden yıldırım hasara neden oldu.

Kentte, dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, etkili oldu. Yayatı olumsuz etkileyen yağış sırasında Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın damına yıldırım isabet etti. Damın köşesine isabet eden yıldırım, bina sakinlerini endişelendirdi. Olayda yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

DİYARBAKIR'DA 8 KATLI BİNAYA DÜŞEN YILDIRIM HASARA NEDEN OLDU
DİYARBAKIR'DA 8 KATLI BİNAYA DÜŞEN YILDIRIM HASARA NEDEN OLDU
DİYARBAKIR'DA 8 KATLI BİNAYA DÜŞEN YILDIRIM HASARA NEDEN OLDU
DİYARBAKIR'DA 8 KATLI BİNAYA DÜŞEN YILDIRIM HASARA NEDEN OLDU

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA 8 KATLI BİNAYA DÜŞEN YILDIRIM HASARA NEDEN OLDU - Son Dakika
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