DİYARBAKIR'DA 8 KATLI BİNAYA DÜŞEN YILDIRIM HASARA NEDEN OLDU - Son Dakika

DİYARBAKIR'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte 8 katlı bir binanın damına isabet eden yıldırım hasara neden oldu.
Kentte, dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, etkili oldu. Yayatı olumsuz etkileyen yağış sırasında Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın damına yıldırım isabet etti. Damın köşesine isabet eden yıldırım, bina sakinlerini endişelendirdi. Olayda yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.
Kaynak: DHA
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