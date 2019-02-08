Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 851 Sikke Ele Geçirildi, 7 Gözaltı

Diyarbakır'da 851 Sikke Ele Geçirildi, 7 Gözaltı

43 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 851 adet sikke ele geçirildi.

Diyarbakır'da 851 Sikke Ele Geçirildi, 7 Gözaltı, System.String[]
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 851 adet sikke ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin Kulp ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri satmak için alıcı aradıklarını belirledi. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, 7 Şubat Perşembe günü düzenledikleri operasyonla, 4 şüpheliyi sikkeleri satmaya çalışırken yakaladı.  Suçüstü yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 3 suç ortakları da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait 1'i altın, 850'si bronz olmak üzere toplam 851 adet sikke ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:02 Kaynak: DHA

Roma, Jandarma, Diyarbakır, 3. Sayfa, Yerel, Güncel
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