Diyarbakır'da AK Partili kadınlardan sokak hayvanlarına destek - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanlığı, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının beslenmesine dikkati çekmek için "Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak" kampanyasına katıldı.

İl Kadın Kolları Başkan Müzeyyen Kaya, parti il binası önünde yaptığı açıklamada, sahipsiz, sessiz sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve onlara dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Dünyanın sahibinin yalnızca insanoğlu olmadığını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Bu mavi gezegende bizim kadar yüce yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerinde yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız. Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar, yaz mevsimi ile beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele etmektedirler."

'Bir kap su, bir kap mama' kampanyasına kadınlar olarak destek sunduklarını dile getiren Kaya, "İki cihan serveri sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed, 'Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun' diyerek bizleri uyarmıştır." dedi.