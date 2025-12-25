2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta yer alan bir apartmanda yürekleri parçalayan bir olay yaşandı.

2 AYLIK BEBEĞİNİ PENCEREDEN ATTI

İddiaya göre; 2 ay önce doğum yapan N.E., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi. N.E., bu sırada 2 aylık bebeğini alıp pencereye doğru yöneldi. Gözü dönmüş anne, 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı bıraktı.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ, ANNE GÖZALTINDA

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. N.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.