2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta yer alan bir apartmanda yürekleri parçalayan bir olay yaşandı.
İddiaya göre; 2 ay önce doğum yapan N.E., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi. N.E., bu sırada 2 aylık bebeğini alıp pencereye doğru yöneldi. Gözü dönmüş anne, 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı bıraktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. N.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
