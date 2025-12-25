2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu

Haberin Videosunu İzleyin
25.12.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu
Haber Videosu

Diyarbakır'de henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçiren kadın, 2 aylık bebeğini dördüncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı attı. Bebek hayatını kaybederken anne gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta yer alan bir apartmanda yürekleri parçalayan bir olay yaşandı.

2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu

2 AYLIK BEBEĞİNİ PENCEREDEN ATTI

İddiaya göre; 2 ay önce doğum yapan N.E., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi. N.E., bu sırada 2 aylık bebeğini alıp pencereye doğru yöneldi. Gözü dönmüş anne, 2 aylık bebeğini 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden aşağı bıraktı.

2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ, ANNE GÖZALTINDA

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede 2 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. N.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güvenlik, 3-sayfa, Gündem, Güncel, Yaşam, Bebek, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa 2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • batu kork batu kork:
    Sabırsiz ruh hastası kadinlarla niye evleniyorsunuz 18 5 Yanıtla
  • feyzullah ermiş feyzullah ermiş:
    Durum söz konusu kendisi yengem olur Durumun içeriğini bilmeyen kimseler Dolaylı yolardan hadını aşmasın 2 çocuğu var ve son günlerde Kişisel sağlık problemleri nedeniylen olmuş bir olaydır Allah kimsenin başına getirmesin inş 4 2 Yanıtla
    Ali Rıza Ali Rıza:
    Hastaysa hastaneye yatıracaksın 2 aylık çocukla yalnız bırakmıcaksın bunun izahı savunması yok 3 0
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ulkemden insan manzaralari kim bilir zorla dogum yaptirdilar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusunu vuran kadından pes dedirten savunma: Evlenmeyi reddetti, vurdum Komşusunu vuran kadından pes dedirten savunma: Evlenmeyi reddetti, vurdum
Beşiktaş’tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin Musaba’yı ikna ettiği maaş Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş
Hava kirliliği ülkeyi olumsuz etkiledi Tüm maçlar iptal Hava kirliliği ülkeyi olumsuz etkiledi! Tüm maçlar iptal
Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi bulundu Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi bulundu
4.5 yıllık anlaşma Fenerbahçe ilk transferini yaptı 4.5 yıllık anlaşma! Fenerbahçe ilk transferini yaptı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin’in son paylaşımına bakın Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın
Ankara’da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor Libya’dan heyet geldi Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar sürüyor! Libya'dan heyet geldi
İskender Ertuş oğlunu mu vurdu Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt İskender Ertuş oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt
Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş’ten ’’Yok artık’’ dedirten altın tahmini Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş'ten ''Yok artık'' dedirten altın tahmini

13:04
Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi
Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi
12:12
Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım bakın nerede ortaya çıktı
Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım bakın nerede ortaya çıktı
11:45
Putin İngiltere’ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti
Putin İngiltere'ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti
11:42
Futbolda FETÖ soruşturması Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
11:41
Berna Laçin’in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
10:59
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam
10:36
Sadettin Saran, adliyede
Sadettin Saran, adliyede
10:17
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor
09:44
Yüz binlerce kişiye güzel haber Bugün tüm borçlarınız silindi
Yüz binlerce kişiye güzel haber! Bugün tüm borçlarınız silindi
09:21
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni dönem başlıyor
Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni dönem başlıyor
08:06
Şeytani plan Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler
Şeytani plan! Kilolarca uyuşturucuyu hayvanların karın boşluklarına yerleştirmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 13:22:50. #7.11#
SON DAKİKA: 2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.