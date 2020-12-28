DİYARBAKIR - Cadde ve sokaklar köpüklü suyla temizlendi - Son Dakika

DİYARBAKIR - Cadde ve sokaklar köpüklü suyla temizlendi

28.12.2020 12:33

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde cadde ve sokaklarda köpüklü suyla temizlik çalışması yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde cadde ve sokaklarda köpüklü suyla temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gece gündüz demeden kent sakinlerinin ve kamuda hizmet veren personelin sağlıklı koşullarda çalışması için mesai yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, 180 personel ve 44 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Diyarbakırlıların 2021 yılına daha temiz ve sağlıklı girmesi için koronavirüs önlemleri kapsamında ülke genelinde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek 4 merkez ilçenin cadde, kaldırım ve sokaklarını tazyikli suyla yıkadı.

Ekipler, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile okul, park gibi halkın yoğun kullandığı alanlarda, virüslerin bulunma ihtimaline karşı önleyici tedbir olarak dezenfekte ve yıkama çalışmaları yürüttü.

Salgın sebebiyle yoğun bir çalışma içinde olan sağlık çalışanlarının virüs riskinden uzak tutulmasına katkı sağlamak için ekipler, tüm dezenfekte araç ve gereçleriyle kentteki hastanelerde de hijyen çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Şube Müdürü Mehmet Baran, kısıtlamaları fırsata çevirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çalışma kapsamında 22 personel, 4 yol yıkama ve temizleme aracı 10 mini kaldırım süpürme ve temizleme aracı 8 büyük sıkıştırma aracı, ana caddelerde toplam 168 temizlik personeli yoğun bir şekilde sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek yoğun bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir."

DİYARBAKIR - Cadde ve sokaklar köpüklü suyla temizlendi
DİYARBAKIR - Cadde ve sokaklar köpüklü suyla temizlendi
DİYARBAKIR - Cadde ve sokaklar köpüklü suyla temizlendi
DİYARBAKIR - Cadde ve sokaklar köpüklü suyla temizlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Cadde ve sokaklar köpüklü suyla temizlendi - Son Dakika


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