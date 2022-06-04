Diyarbakır'da darp iddiasına 6 gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da darp iddiasına 6 gözaltı

04.06.2022 14:07
Diyarbakır'da darp iddiasına 6 gözaltı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde bir kişiyi darbettikleri iddia edilen 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde bir kişiyi darbettikleri iddia edilen 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Bismil'de bir grup, ismi öğrenilemeyen kişiye darbedip kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheliler V.Ç. (30), A.Ç. (20), Ş.O. (22), F.K. (20), M.K. (20) ve T.A.'yi (20) düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 mermi ve 3 fişek ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden V.Ç., A.Ç., Ş.O. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Diyarbakır'da darp iddiasına 6 gözaltı
Diyarbakır'da darp iddiasına 6 gözaltı
Diyarbakır'da darp iddiasına 6 gözaltı
Diyarbakır'da darp iddiasına 6 gözaltı
Diyarbakır'da darp iddiasına 6 gözaltı
Diyarbakır'da darp iddiasına 6 gözaltı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Hisarcık, Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da darp iddiasına 6 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da darp iddiasına 6 gözaltı - Son Dakika
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