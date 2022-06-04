Bismil'de bir grup, ismi öğrenilemeyen kişiye darbedip kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheliler V.Ç. (30), A.Ç. (20), Ş.O. (22), F.K. (20), M.K. (20) ve T.A.'yi (20) düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 mermi ve 3 fişek ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden V.Ç., A.Ç., Ş.O. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Hisarcık, Bismil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da darp iddiasına 6 gözaltı - Son Dakika

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