Diyarbakır'da Drift Dolu Anlar

DİYARBAKIR'da karlı yolda otomobil sürücüsünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Talaytepe Mahallesi Profesör Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, aracıyla karlı yolda drift yaptı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR