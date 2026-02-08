Diyarbakır'da Eczaneye Silahlı Saldırı

Diyarbakır Eczacı Odasınca, merkez Kayapınar ilçesinde bir eczaneye düzenlenen silahlı saldırıya tepki gösterildi.

Odadan yapılan açıklamada, dün gece saat 01.00 sıralarında bir eczaneye kapalı olduğu esnada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı saldırının eczanede hasara yol açtığı bildirildi.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmamasının en büyük teselli olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eczacılarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, mesleğimizi güvenli bir ortamda icra etme hakkımıza yöneltilmiş açık bir tehdittir. Saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanarak adalet önünde hesap vermesini, eczanelerimizde şiddeti önlemeye yönelik caydırıcı ve kalıcı tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz."

İş yeri saldırıya uğrayan eczacıya geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada, benzer olayların bir daha yaşanmaması temenni edildi.

Öte yandan silahlı saldırının faillerinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.