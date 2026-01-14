Diyarbakır'da Gazeteciler Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Gazeteciler Günü Etkinliği

Diyarbakır\'da Gazeteciler Günü Etkinliği
14.01.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler, Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle buluştu ve eserlerini sergiledi.

Diyarbakır'da öğrenciler okullarında düzenlenen, "Gazeteciler Günü Sergisi ve Buluşması" programında kentte görev yapan gazetecilerle buluştu.

Bahçeşehir Kolejinin öğretmenleri ve öğrencileri tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla okulda program düzenlendi.

Öğrenciler, burada basın tarihi ve güzel sanatlar alanında hazırladıkları resim ve çalışmaları gazetecilere anlattı.

Programın açılışında konuşan okulun kurucusu Zeki Esen, sergide yer alan eserlerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Eğitim programları kapsamında öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra onlara meslekleri de tanıtmayı önemsediklerini dile getiren Esen, çocukları farklı mesleklerin mensupları ile bir araya getirdiklerini söyledi.

Sergiyle hem sanat hem de gazetecilik tarihini ön plana çıkartmaya çalıştıklarını anlatan Esen, programa katılan basın mensuplarına teşekkür etti.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan da gazetecilik mesleği ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün tarihsel süreci hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Bozarslan, "Gazetecilik maddi hazla ölçülemeyecek bir meslek kolu. Çalıştığımız şartlar, karşılaştığımız koşullar, şahit olduğumuz olaylar o kadar etkileyici ve zor ki bu mesleği sevmeyen birinin yapması mümkün değil." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Esen, programın sonunda katılımcılara teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Kültür Sanat, Diyarbakır, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Gazeteciler Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Duyanlar şaşkın Galatasaray’da Yusuf Demir sürprizi Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

17:02
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 17:50:38. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Gazeteciler Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.