Diyarbakır'da Güvenlik Raporu

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 2025 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin terörle mücadeleye yönelik mücadelelerinin etkin bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, "Elbette Diyarbakır uzun yıllar terör hadiseleriyle anılmış, terör hadiselerinin yaşandığı bir şehirdi. Terör örgütlerine karşı tabii ki emniyet ve Jandarmamızın 2025 yılında da etkin bir şekilde mücadelesi oldu. Bu manada 2024 yılında toplamda 6 bin 231 operasyon gerçekleştirmiştik ve 2025 yılında yüzde 34 oranında arttırılarak 8 bin 374 operasyon gerçekleştirdik" dedi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılında kent genelinde yaşan asayiş ve güvenlik olaylarını değerlendirdi.

Diyarbakır'ın asayiş ve güvenlik bakımından sorunlu bir şehir olmadığını söyleyen Vali Zorluoğlu, 2025 yılında meydana gelen asayiş olayının bir önceki yıla göre yüzde 13 azalarak 36 bin 65'ten 31 bin 470'e gerilediğini dile getirdi.

Kişilere karşı işlenen hakaret, kasten yaralama, konut dokunulmazlığı, cinsel saldırı, tehdit, kasten öldürme gibi olaylarda ise 2024 yılında 11 bin 566 olan olay sayısının 2025 yılında yüzde 12 oranında azalarak 10 bin 196 olduğunu aktaran Vali Zorluoğlu, "Bu asayiş olayları içerisinde kişilere karşı işlenen suç kategorisine baktığımızda da yine Diyarbakır'da 2024 yılına göre olay sayısında yüzde 12 oranında da bir azalış meydana geldi. Bunlar önemli rakamlardır. Ciddi rakamlardır. Diyarbakır için sevindirici de rakamlardır aynı zamanda" dedi.

Kasten öldürme suçunda yüzde 42 artış yaşandı

Kasten öldürme suçunda 2024 yılına göre bir artışın yaşandığına dikkat çeken Vali Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Kasten öldürme olaylarını Emniyetimizle ve Jandarmamızla tek tek değerlendiriyoruz. Sebepleriyle arkasındaki nedenleriyle beraber tek tek bu olayları değerlendiriyoruz. Neden böyle bir artış 2024'e göre 2025'de meydana gelmiş? Bunlar tek tek irdelendi ve neticesinde çok da birbiriyle bağlantılı olmadığını gördük. Ağırlıklı olarak kişisel husumetlerden kaynaklanan birçoğu anlık öfke patlaması ve işte sokakta karşılaşma sonrası böyle birden parlama şeklinde sebeplerle oluşmuş. Yani birbiriyle ilintisi yok, bağlantısı yok. Tekil olaylar çoğunlukla da böyle öfke patlamaları neticesinde olduğunu değerlendirmiştik emniyet ve jandarmamızla birlikte. Sadece üç olayın organize tabir ettiğimiz önceden planlanmış, değerlendirdiğimiz sadece üç tane olayımız var. Burada 2024'te 55 tane cinayet dediğimiz kasten öldürme olayı vardı. 2025 yılında bu sayı 78'e çıkmıştı, sayının yüzde 42 artmış olması bizim için önemlidir."

2024 yılında mal varlığına karşı 3 bin 518 suç işlenirken, 2025 yılında bu rakamın 2 bin 643'e düştüğünü belirten Zorluoğlu, "Mal varlığına karşı işlenen suçta da yüzde 25, 2024'e göre bir azalma var. Yani her 4 hadiseden bir tanesi 2025'te olmamış. Bu çok sevindirici, güzel bir istatistik, bir bilgi, bir veri" diye konuştu.

'Şehrimizde özellikle DEAŞ anlamında ciddi bir çalışma içerisindeyiz'

"Diyarbakır uzun yıllar terör hadiseleriyle anılmış, terör hadiselerinin yaşandığı bir şehirdi" diyen Vali Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Terör örgütlerine karşı tabii ki Emniyet ve Jandarmamızın 2025 yılında da etkin bir şekilde mücadelesi oldu. Bu manada 2024 yılında toplamda 6 bin 231 operasyon gerçekleştirmiştik ve bu operasyonlar 2025 yılında yüzde 34 oranında arttırıldı. 8 bin 374 operasyon gerçekleştirdik. Tabii çok sayıda gözaltı, bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı adli kontrol ile serbest bırakıldı ama her türlü terör hadisesine karşı çok ciddi bir şekilde hassas bir şekilde mücadelemiz devam ediyor. İşte Yalova'daki en son hadiseyi biliyorsunuz. Şehrimizde özellikle DEAŞ anlamında ciddi bir çalışma içerisinde olduğumuzu, bütün istihbarat birimlerimizle ve operasyonel birimlerimizle beraber bu hadisenin üzerinde hassasiyette durduğumuzu sizlerle paylaşmak isterim."

'Kaçakçılıkla mücadelede 112 milyon civarında bir vergi kaybı önlendi'

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlara değinen Vali Zorloğlu, 2025 yılında 34 operasyon düzenlendiğini hatırlatarak, "Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar neticesinde 341 kişi gözaltına alındı. 97'si adli kontrolle serbest kaldı. Ama 158 kişi bu şekilde organize suç örgütlerinin operasyonları sonucu tutuklandı. Tabii kaçakçılıkla mücadelede yine bizim 2025 yılında üzerinde durduğumuz önemli bir mücadele alanımız. Bu manada 2024 yılında bin 119 operasyon yapmışken 2025 yılında bunu yüzde 35 oranında artırdık ve bin 519 operasyon yıl içerisinde gerçekleştirdik. Bu kapsamda 112 milyon civarında bir vergi kaybı önlendi. 2 bin 93 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 64'ü tutuklandı" ifadelerini kullandı.

'Uyuşturucu operasyonlarında 46 milyon 500 bin kök kenevir bitkisi imha edildi'

Diyarbakır'da uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 2024 yılında 4 bin 132 operasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Vali Zorluoğlu, şunları söyledi:

"2025 yılında bu operasyonlar yüzde 7 oranında arttı. Bu operasyonlar neticesinde 5.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Yine 305 bin uyuşturucu hap, 46 milyon 500 bin kök kenevir bitkisi imha edildi. Özellikle şehrimizin kuzey bölgelerinde jandarmamızın yaptığı çok büyük operasyonlar oldu. Bu operasyonlar neticesinde 6 bin 643 şahıs gözaltına alındı ve bunlardan 899 tanesi tutuklandı. Bu sene geçen senelerden farklı olarak altını çizerek ifade edelim. Sadece bu tarlaları ekenlere yönelik operasyonlar yapmadık. Aynı zamanda bunların üstündeki baron tabir edilen kişilere yönelik de operasyonlarımız oldu ve o manada çok başarılı işler çıkarıldı. Jandarmamızı da Emniyetimizi de tebrik ediyoruz. Sadece işin ayak takımı değil tabiri caizse. Onların üstünde bu işleri organize edenlere yönelik olarak da ciddi operasyonlar oldu, gözaltılar oldu, tutuklamalar oldu."

'Diyarbakır'da devletin dışında hiçbir illegal güç bir hakimiyet kuramaz'

Diyarbakır'da son dönemlerde artan çeteleşme olaylarına da değinen Vali Zorluoğlu, "Mücadele anlamında ciddi bir mesafe katettik. Faillerinin derhal yakalanması konusunda da çok ciddi başarılar elde ettik. Hatta ben bizzat kendi şahsi hesabımdan da bu kurşunlamaların failleri tutuklandığında onları özellikle veriyorum. Yani yakalandı diye ve bunları ciddiyetle takip ediyoruz. Bu manada son zamanlarda bu mücadelemizin olumlu sonuçlarında görüyoruz. Sayılarda azalma var. Bu çeteleşme, işte haraç meselesi, işte bu kişilere karşı ve mala karşı işlenen suçlar kapsamında az önce söylediğimiz başarı grafiğinde bunlar da var. Bu mücadeleler devam edecek. Diyarbakır'da devletin dışında hiçbir illegal güç bir hakimiyet kuramaz. Kimseden haraç isteyemez. Kimseden para alamaz. Allah'ın izniyle gereken her türlü Legal anlamda mevzuat çerçevesinde müdahaleyi yaptık. Yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.